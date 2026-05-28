Bilecik'te sağanak sele dönüştü: Cadde ve sokaklar göle döndü

22:5528/05/2026, Perşembe
IHA
Şiddetli yağış Bozüyük’te hayatı olumsuz etkiledi.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Ana arterler su altında kalırken, çok sayıda ev, iş yeri ve kapalı otoparkı su bastı, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sağanak yağış sele neden olurken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere Bilecik’te sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre sonra doluya dönen yağış sonucunda ilçede sel meydana geldi. Başta İsmet İnönü Caddesi olmak üzere ana arterler ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev, iş yeri ve kapalı otoparkı su bastı. Araçlar suyun içinde ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaş mağduriyet yaşadı.



#Bilecik
#Bozüyük
#Sel
