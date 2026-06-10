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Bilecik’te feci kaza: Midibüs tıra çarptı 12 yaralı

Bilecik’te feci kaza: Midibüs tıra çarptı 12 yaralı

14:4610/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
AA
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Midibüs tıra çarptı, ortalık savaş alanına döndü.
Midibüs tıra çarptı, ortalık savaş alanına döndü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde midibüsün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Metin A. idaresindeki 11 AT 229 plakalı midibüs, Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy köyü yakınlarında İsmail Ç. yönetimindeki 41 ATA 962 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yol kenarındaki bariyere çarparak durabilen midibüsteki 12 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.



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