İzmir’de feci kaza: TIR'a adeta ok gibi saplandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Beder (41) idaresindeki 34 HCD 828 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerek adeta hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Burak Beder’in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Beder’in cansız bedeni, kaza yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan TIR şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada