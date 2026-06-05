Bilecik'te yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Kazada sürücü yaralanmazken, otobüste yolcu olarak bulunan İpek T., Kardelen Sıdıka G., Hamiyet T. ve Altun T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.