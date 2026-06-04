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Çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı

13:514/06/2026, Perşembe
IHA
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Gerçekleştirilen operasyonlarda 99,41 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 99,41 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyaman’da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 51 kişi yakalandı. Yakalanan 51 şahıstan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 25 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 26 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 99,41 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.



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