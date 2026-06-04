Çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 25 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.