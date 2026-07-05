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Adıyaman'da ağaçlık alanda yangın: Polis alevlerin arasındaki kaplumbağayı kurtardı

Adıyaman'da ağaçlık alanda yangın: Polis alevlerin arasındaki kaplumbağayı kurtardı

23:245/07/2026, Pazar
IHA
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Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polis ekipleri kurtardı
Yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı polis ekipleri kurtardı

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa polis ekiplerince kurtarılarak suyla soğutuldu.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 6. No’lu Sağlık Ocağı yakınlarında ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise polis ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağa su dökülerek soğutuldu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Yangın
#İtfaiye
#Kaplumbağa
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