Adıyaman'da ağaçlık alanda yangın: Polis alevlerin arasındaki kaplumbağayı kurtardı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 6. No’lu Sağlık Ocağı yakınlarında ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise polis ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağa su dökülerek soğutuldu.