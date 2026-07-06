Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Bilecik’te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik’te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

09:076/07/2026, Pazartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Bilecik’te jandarma tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Yol Kontrol ve Arama faaliyeti sırasında yapılan kimlik kontrolünde, hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



#Bilecik
#hapis cezası
#Bilecik İl Jandarma Komutanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 bin kurasız konut kampanyası hangi ilçelerde var? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay il il liste