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Beykoz'da yanan İETT otobüsü küle döndü

Beykoz'da yanan İETT otobüsü küle döndü

07:365/06/2026, Cuma
AA
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Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.

Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.



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