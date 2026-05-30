Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fren tutmadı, direksiyon yetmedi: TIR'a çarpan İETT otobüsü dehşet saçtı

Fren tutmadı, direksiyon yetmedi: TIR'a çarpan İETT otobüsü dehşet saçtı

14:0930/05/2026, السبت
DHA
Sonraki haber

Beylikdüzü'nde yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan İETT otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, yanında bulunan otomobile de zarar verdi. Otobüs şoförünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyir halinde olduğu sırada freni boşalan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkarak park halindeki TIR'a çarparak durdu.


Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, yanında bulunan otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralanan otobüs şoförü Cahit E. (57), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#İETT
#İstanbul
#TIR
#kaza
#Beylikdüzü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Mayıs Cumartesi bu akşamki maçlar