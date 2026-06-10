Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kolunu hamur makinesine kaptıran fırın işçisi yaralandı

Kolunu hamur makinesine kaptıran fırın işçisi yaralandı

13:0110/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde fırında çalışırken kolunu hamur makinesine kaptıran Suriye uyruklu Kasım İ. (22) yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım İ., çalıştığı ekmek fırınında kolunu hamur makinesine kaptırdı. Olayı gören diğer işçiler durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Kasım İ. buradan Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




#Gaziantep
#fırın işçisi
#kaza
#hamur makinesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e Devlet çöktü mü? e-Devlet neden açılmıyor?