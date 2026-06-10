Kolunu hamur makinesine kaptıran fırın işçisi yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde fırında çalışırken kolunu hamur makinesine kaptıran Suriye uyruklu Kasım İ. (22) yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım İ., çalıştığı ekmek fırınında kolunu hamur makinesine kaptırdı. Olayı gören diğer işçiler durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Kasım İ. buradan Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.