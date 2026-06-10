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Şanlıurfa'da feci olay: Elektrik akımına kapılan işçi direkte asılı kaldı

Şanlıurfa'da feci olay: Elektrik akımına kapılan işçi direkte asılı kaldı

11:3510/06/2026, Çarşamba
DHA
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Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye DEDAŞ, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye DEDAŞ, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve elektrik hattı çekmek için direğe çıkan Hüseyin Y., (53) akıma kapıldı. Direkte asılı kalan Hüseyin Y, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyüktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir eve elektrik hattı çekmek amacıyla direğe çıkan Hüseyin Y., çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. Hüseyin Y. direkte baş aşağı asılı kaldı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye DEDAŞ, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, elektrik hattını keserek güvenliği sağladı ardından yaralı işçiyi direkten indirdi. Olay yerinde müdahalesi yapılan Hüseyin Y., ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




#Şanlıurfa
#Akçakale
#Büyüktaş Mahallesi
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