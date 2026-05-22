Malatya’da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti

Malatya’da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Malatya’da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Malatya’da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaşar’ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.