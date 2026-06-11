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Kilis’te ormanlara girişler 31 Ekim’e kadar yasaklandı

Kilis’te ormanlara girişler 31 Ekim’e kadar yasaklandı

10:0511/06/2026, Perşembe
IHA
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Karara aykırı hareket edenler hakkında ceza uygulanacak

Kilis Valiliği, artan sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. İl genelindeki ormanlık alanlara girişler 10 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında, Kilis il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, yetkililer dışında hiç kimsenin ormanlık sahalara giremeyeceği vurgulandı.

Alınan kararlar doğrultusunda orman çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı. Ayrıca anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden kaynaklanan dal ve bitki örtüsü yakılmasına da izin verilmeyeceği belirtildi.

Valilik açıklamasında, orman alanlarına yakın tesisler ile sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olduğu kaydedildi. İlgili elektrik firmalarının özellikle ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarında bakım çalışmalarını yaparak yangın riskine karşı tedbir alacağı ifade edildi.

Belediyelerin, orman içi ve kenarındaki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacağı ve yangına müdahalede kullanılmak üzere iş makinelerini hazır bulunduracağı belirtilen açıklamada, kolluk kuvvetleri ile orman ekiplerinden oluşan denetim ekiplerinin de etkin şekilde görev yapacağı bildirildi.

Kararlar kapsamında ormanlık alanlarda sürek avı yapılması, kamp ve piknik alanları ile düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması da yasaklandı. Resul Osman Mesire Alanı’nda ise vatandaşların yalnızca kendilerine ayrılan alanlarda ateşsiz piknik yapabilecekleri ifade edildi.

Valilik, alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağını duyurdu.


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