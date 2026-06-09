Siirt'te bağ yangını sonrası piknikçilere 'mangal ateşi' uyarısı

Siirt’te Merkeze bağlı Russel Hacar bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki fıstık ve üzüm bağlarına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangında çok sayıda fıstık ağacı ile üzüm bağı da etkilendi.