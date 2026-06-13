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Serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda boğuldu

Serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda boğuldu

22:0013/06/2026, Cumartesi
DHA
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Siirt'te Hüseyin Olgaç (17), serinlemek için girdiği Botan Çayı’nda boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kayaboğaz köyü yakınlarındaki Botan Çayı’nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Hüseyin Olgaç, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Arama çalışmalarına destek amacıyla Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri de olay yerine gönderildi.

Botan Çayı ve baraj gölü çevresinde yürütülen arama çalışmalarında ekipler, su üstü ve su altı taraması gerçekleştirdi.

 Saatler süren çalışmalar sonucunda Hüseyin Olgaç’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olgaç’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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