Firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı
00:34, 14/08/2026, Cuma
IHA
Firari hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Kırıkkale’de jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı. “5607 sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan aranan A.T.K.’nin 2 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "5607 sayılı Kanun’a muhalefet" suçundan aranan A.T.K. yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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