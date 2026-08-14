Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın paniği
İzmir’de Torbalı-Ödemiş seferini yapan ESHOT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yangın sırasında otobüsteki yolcular sürücü tarafından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otobüsün motor kısmında hasar oluştu, bir süre ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangında hasar oluştu.
Torbalı-Ödemiş seferini yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 AVE 202 plakalı, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT otobüsünün motor bölümünde, Bayındır Menderes Bulvarı'nda yangın çıktı.
Sürücü, yolcuları tahliye etti
Otobüsteki yolcular ve sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bu sırada otobüsteki yolcular sürücü tarafından tahliye edildi.
Aracın motor kısmında hasar neden olan yangın ise gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay sırasında bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yangın sonrası yeniden açıldı.
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