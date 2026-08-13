İzmir’de yasa dışı yollarla avlanılan 560 kilo kara midyeye el konuldu

İzmir Balçova’da, yasa dışı kara midye avcılığı yaptığı tespit edilen ve aralarında tekne sahibinin de olduğu 5 şüpheliye idari yaptırım uygulandı. 560 kilo kara midyeye el konulurken, canlı olduğu tespit edilen midyeler denize bırakıldı.