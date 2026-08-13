İzmir’de metro seferleri normale döndü
22:22, 13/08/2026, Perşembe
DHA
İzmir Metro’da akşam saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. İstasyonlar arasında kalan trenden inerek raylarda yürümek zorunda kalan vatandaşların yaşadığı aksaklık, ekiplerin müdahalesiyle giderilerek seferlerin normale dönmesiyle son buldu.
İzmir Metro’da akşam saatlerinde yaşanan teknik bir arızanın ardından seferler geçici bir süre gecikmeli devam ederken, yolcular raylara inerek yürümek zorunda kaldı.
Üçyol Metro istasyonunda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların raylarda yürüdüğü, güvenlik görevlilerinin ise yönlendirdiği yer aldı.
Ayrıca istasyonda bekleyen vatandaşların da yolculara yardımcı olduğu görüldü.
Görevli personelin teknik arızayı gidermesinin ardından seferler normale döndü.
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