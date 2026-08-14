Kilis’te tek baskında 90 kilo uyuşturucu

Bir Belediye Başkanı daha CHP’den istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.