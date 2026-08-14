Kilis’te tek baskında 90 kilo uyuşturucu
00:32, 14/08/2026, Cuma
DHA
Uyuşturucu, Şıhlar Mahallesi’ndeki evde yapılan aramada bulundu.
Kilis’te jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Şıhlar Mahallesi’nde bir eve yapılan baskında 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ev sahibi U.H.E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kilis'te polisin düzenlediği operasyonda 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte ‘torbacı’ tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Şıhlar Mahallesi'nde U.H.E.'ye ait bir evde arama yaptı. Aramada 90 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, U.H.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Başlıklar :KilisUyuşturucuBaskınOperasyon
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