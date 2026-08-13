Tedavisi tamamlanan Göktuğ için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Destek verenlere teşekkür eden baba Alican Karakaya yaptığı konuşmada, “10 günlük bir süreç oldu, ilacımızı aldık sağlığımıza kavuştuk ve evimize döndük. Sizlerin desteğiyle 11 aylık gibi bir mücadelemiz vardı. Böyle zor bir sınavı kimse kesinlikle yaşamasın, çok zor bir şey, artık hepimizi güzel günler bekliyor” dedi.