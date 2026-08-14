Yüksekova’da bir vefa hikayesi: 80 yaşındaki annesini 20 yıldır sırtında taşıyor, 'O benim cennetim'

"Tek isteğim anamın yüzünün gülmesi"





Annesinin dış dünyayla bağının kopmamasını istediğini vurgulayan Aykut, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek, "Ben sadece annem için yetkililerden ve vicdan sahibi hayırseverlerden bir akülü sandalye istiyorum. Tek isteğim anama bir akülü sandalye alınması, çünkü artık çok zorlanıyor. Yaşlandı, yürüteçle bir yere kadar gidebiliyor. Eğer bir akülü sandalyemiz olursa, köyün temiz havasında kendi başına, kimseye yük olduğunu hissetmeden dolaşabilir. Benim tek derdim, tek isteğim anamın yüzünün biraz olsun gülmesi" diye konuştu.