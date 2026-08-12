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Cep telefonları bir anda patladı: Evde yangın çıktı

Cep telefonları bir anda patladı: Evde yangın çıktı

17:18, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
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Cep telefonları bir anda patladı: Evde yangın çıktı
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 cep telefonunun patlaması nedeniyle çıkan yangında evin mutfağı ve bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.

Yüksekova ilçesi Beşbulak Mahallesi’ndeki evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre; Engin Dara ve ailesi, uyurken mutfaktan gelen yoğun kokuyu fark etti. Eşiyle birlikte mutfağa yönelen Engin Dara, bu sırada patlama sesi duydu. Mutfak kapısını açan Dara, minderin üzerindeki 2 cep telefonunun alev aldığını gördü. Büyüyen alevler, mutfağın diğer bölümlerine de sıçradı. Aile, çocuklarını uyandırıp dışarı çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri ile askeri personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında mutfak başta olmak üzere evin bazı bölümleri, beyaz eşyalar ve çeşitli ev eşyaları zarar gördü.

'İLK MÜDAHALEYİ KENDİMİZ YAPTIK'

Yaşadıklarını anlatan Engin Dara, "Sabahın erken saatlerinde yoğun bir koku hissettik. Çocuklarla birlikte uyuyorduk. Eşimle mutfağa geldiğimiz sırada patlama oldu. Kapıyı açtığımda minderin üzerindeki telefonların alev aldığını gördüm. Birkaç saniye içinde minder de tutuştu. Dumanların arasında çocuklarımızı uyandırıp dışarı çıkardık. Komşularımız yardıma koştu. İlk müdahaleyi kendi imkanlarımızla yaptık. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Ancak mutfak kullanılamaz hale geldi" dedi.

'TELEFONLAR ŞARJDA DEĞİLDİ'

Sevim Dara ise telefonların şarjda olmadığını belirterek, “Mutfağa gittiğimizde cep telefonları yanıyordu. Kısa sürede alevler büyüdü ve mutfağın tamamını duman sardı. Saniyeler içinde mutfağım kullanılamaz hale geldi. Telefonlar şarjda değildi. Nasıl patladığını biz de bilmiyoruz" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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Başlıklar :hakkariyangıncep telefonu
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