En iyi zaman iftar öncesi

Uzmanlar, Ramazan ayında egzersiz ve spor aktiviteleri yapanları beslenme noktasında uyardı. Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Hande Seven Avuk, düzenli spor yapan kişiler için şu 5 tavsiyeyi verdi...
1. Öğün Düzeni: Ramazan'da öğün sayısı azalır. Tatlılar yerine makarna, bulgur, kuru baklagil ve meyve gibi sağlıklı kaynaklardan enerji alınmalıdır.
2. Protein Alımı: Kas kütlesini korumak için sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt; iftarda ise protein içeren çorbalar ve etli yemekler tercih edilmelidir.
3. Sıvı Tüketimi: İftar ve sahur arasında en az 2 litre su içilmeli, sıvı alımı ihmal edilmemelidir.
4. Egzersiz Zamanı: Egzersiz, tıbbi bir engel yoksa iftardan önce yapılabilir. Hafif tempolu egzersizler önerilir.
5. Egzersiz Sonrası Beslenme: Egzersiz sonrası peynirli sandviç, sütlü tatlılar ve meyve gibi besinlerle kas onarımı desteklenmelidir.