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En iyi zaman iftar öncesi

En iyi zaman iftar öncesi

09:3515/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Uzmanlar, Ramazan ayında egzersiz ve spor aktiviteleri yapanları beslenme noktasında uyardı. Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Hande Seven Avuk, düzenli spor yapan kişiler için şu 5 tavsiyeyi verdi...

1. Öğün Düzeni: Ramazan'da öğün sayısı azalır. Tatlılar yerine makarna, bulgur, kuru baklagil ve meyve gibi sağlıklı kaynaklardan enerji alınmalıdır.

2. Protein Alımı: Kas kütlesini korumak için sahurda yumurta, peynir, süt, yoğurt; iftarda ise protein içeren çorbalar ve etli yemekler tercih edilmelidir.

3. Sıvı Tüketimi: İftar ve sahur arasında en az 2 litre su içilmeli, sıvı alımı ihmal edilmemelidir.

4. Egzersiz Zamanı: Egzersiz, tıbbi bir engel yoksa iftardan önce yapılabilir. Hafif tempolu egzersizler önerilir.

5. Egzersiz Sonrası Beslenme: Egzersiz sonrası peynirli sandviç, sütlü tatlılar ve meyve gibi besinlerle kas onarımı desteklenmelidir.

#Hande Seven Avuk
#Spor
#Ramazan
#İftar

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