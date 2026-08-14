Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti
14:07, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 14:21, 14/08/2026, Cuma
DHA
Ömer Karakaş
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Aydın Milletvekili
Ömer Karakaş, İYİ Parti'den istifa etti.
Karakaş sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum"dedi.
Böylece İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 27'ye düştü.
AK Parti'ye mi geçecek?
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Karakaş'ın istifanın ardından AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.
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