Savaş mimarisi: Rusya'da evlere dron koruması

Ukrayna ordusunun son dönemde Rusya içlerinde artan dron saldırılarına karşı özel konutlarda da yeni güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bazı saldırılarda konutların doğrudan hedef alınması sonucu 2022’den bu yana yaşanan 900’e yakın sivil can kaybı, evlerin çevresine koruyucu ağlar kurulmasına sebep oldu. Rus internet kaynaklarında yer alan görüntülerde, bazı özel ev ve arsaların çevresinin metal iskeletlerle kapatıldığı ve bu yapıların üzerine antidron ağlarının yerleştirildiği görülüyor.

200 KİLOGRAMA KADAR DURDURUYOR

Ağların, dronların doğrudan binaya ulaşmasını engellemenin yanı sıra düşürülen veya etkisiz hale getirilen dronların parçalarının oluşturabileceği zararı azaltması amaçlanıyor. Bazı uygulamalarda ağ sistemlerinin evin tamamını veya belirli bölümlerini çevreleyecek şekilde kurulurken, korumalar özellikle dron saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerde tercih ediliyor. Ağlar, 200 kilograma kadar ağırlıkta ve saatte 250 km hıza ulaşan dronları durdurabilecek şekilde tasarlanıyor.

MALİYETİ 5 BİN İLA 250 BİN DOLAR ARASI

100 metrekarelik bir villanın anti-dron ağlarıyla çevrelenmesinin maliyetinin yaklaşık 5-10 bin dolar, 1.000 metrekare taban alanına sahip 6 katlı bir binanın tamamen korunması ise yaklaşık 150- 250 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

YENI SEKTÖR DOĞUYOR

Başlangıçta askeri tesisleri, tankları ve rafineriler, elektrik santralleri gibi kritik altyapıları korumak için kullanılan bu “kafes” ve “ağ” sistemleri, artık sivil pazarın da bir parçası haline geldi. Gelen talepler üzerine inşaat ve güvenlik şirketlerinin, sivil konutlar için özel anti-dron ağ sistemleri tasarlayıp kurmaya başladığı belirtiliyor.

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