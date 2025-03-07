Ağız sağlığı için süt içilmeli

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Alemdağ,ağız ve diş sağlığına Ramazan'da ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Alemdağ, iftar ve sahurda ağız ve diş sağlığı için süt ürünleri tüketiminin önemine işaret ederek, şöyle konuştu: “Özellikle süt ve süt ürünleri ile beslenmeyi, lifli gıdalar tüketmeyi öneriyoruz çünkü diş eti hastalıkları sadece dişlerle sınırlı değil, bağışıklığımız düştüğünde diş eti hastalıklarına yatkınlığımız da artıyor. Ağzımızda bulunan bakteriler birçok bireyde ortak olarak var fakat insanların bağışıklığı düştüğü anda bunlar etkilerini göstermeye başlıyor.”