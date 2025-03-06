KYK’da pişer komşuya da düşer

Muş’ta yurtta kalan üniversite öğrencileri, kar ve soğuk havaya aldırış etmeden ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da sıcak yemek götürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen "Komşum Projesi" kapsamında Muş'taki Danişmend Gazi, Sultan Alparslan, Müştak Baba, 1071 ve Malazgirt erkek ve kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, 5 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere yemek ulaştırıyor.

25 GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİ

Yurtlarda çıkan yemeklerin israf edilmemesi ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeye destek veren 25 gönüllü öğrenci, ramazanda da bu uygulamayı sürdürüyor. Her gün hazırlanan 4 çeşit yemeği hijyen koşullarına uygun olarak paketleyip araçlarla ya da yürüyerek belirlenen evlere teslim eden öğrenciler, gönüllü olarak yer aldıkları projeyle hem yemek israfını önlüyor hem de ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasında sıcak yemek olmasına aracılık ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, kuruma bağlı 5 yurtta öğrencilerin gönüllü olarak Komşum Projesi'nde yer aldığını söyledi. Yurtların mutfaklarında pişen sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını ifade eden Taşdemir, “Ailelerimizi gizli tutuyoruz. Her gün kurumumuzun imkanlarıyla gençlerimiz sıcak yemekleri ailelere ulaştırıyor. Ramazan ayında yaklaşık 600 aileye yemek götüreceğiz ve öğrencilerin yardımlaşma duygularını pekiştireceğiz” dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

Biyoloji Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Vesila Yıldırım, idarenin belirlediği komşulara yemek götürdüklerini belirterek, “Arkadaşlarla yemekleri paketleyip komşularımıza teslim ediyoruz. Bu projede yer aldığım için mutluyum” dedi. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Emine Güven de “Soğuk havaya rağmen ailelerimizin kalplerini ısıtabildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Ramazan ayında yemeklerini ailelerimize götürdüğümüz için ayrıca mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Zimem defteri geleneği yaşatılıyor

Osmanlı döneminde ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneğini Amasya'da öğrenciler sürdürmeye çalışıyor. Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, ramazan ayında "zimem defteri" uygulamasını devam ettiriyor. Uygulama kapsamında dezavantajlı mahallelerde dolaşan çocuklar, komiteye üye 85 çocuğun harçlıklarıyla toplanan parayla borç defterlerini satın alıyor.







