İftarda çay keyfi sağlığınıza mal olabilir: İşte o tehlikeler…

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez içeceklerinden biri de çay. Ancak uzmanlar, iftar sonrası çay tüketimi konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor. Peki, iftardan sonra çay içmek vücutta nasıl bir etki meydana getiriyor? İşte detaylar…

1 /7 11 ayın sultanı Ramazan ayı, oruç tutanlar için manevi ve fiziksel yenilenme fırsatı sunan özel bir dönemdir. Bu süreçte, iftar ve sahur yemeklerinin seçimi büyük bir öneme sahiptir.

2 /7 Oruç tutanlar arasında iftar sonrası yenen yiyecekler ve içilen içecekler konusunda farklı tercihler olabiliyor.



3 /7 Kimileri, uzun süren açlık ve susuzluğun ardından ilk olarak su içme ihtiyacı hissederken, bazıları ise açlık nedeniyle fazla yemek yeme isteği duyabiliyor. Ayrıca, sıcak hava nedeniyle iftar sonrası çay içme isteği de artabiliyor.



4 /7 Fakat, uzmanlar iftardan hemen sonra çay içmenin sağlık açısından olumsuz etkiler meydana getirebileceğini vurguluyor.

5 /7 Çay yerine su için

Ramazan ayında, oruç tutanların ilk olarak su içmelerini öneriyorlar.

6 /7 Çay ve kahve gibi içeceklerin vücutta su dengesini bozabileceğini ve kan şekerini düşürebileceğini belirten uzmanlar, bu alışkanlıkların sağlık üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

