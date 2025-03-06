Uzman isim uyardı: İftar ve sahurda ağız sağlığı için süt ürünleri tüketin

"Hastalara sigara kullanmamasını da öneriyoruz ama içen hastaların da azaltması gerekiyor çünkü bunların da ağız kokusu ve ağız kuruluğu yapma ihtimali yüksek. Onun dışında yine hastalarda ağız kokusuna sebep olan şeylerden biri de beslenmede kullandığımız soğan, sarımsak gibi ağız kokusu yapabilecek gıdalar. Ağız kokusundan şikayetimiz varsa bunları da mümkün olduğu kadar azaltmak gerekiyor"