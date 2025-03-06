Şerbet yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan bir tanesi ise şerbeti dinlendirmek. Şerbet ne kadar dinlenirse o kadar özünü salacağı için hem daha vitamin açısından değerli hem de daha kıymetli oluyor. Şerbet yaparken de soğuk su ve sıcak su olarak iki tarz çeşit tercih edilebilir.