Osmanlı'dan günümüzü uzanan çeşit çeşit şerbetler iftar sofralarından eksik olmuyor. Ramazan ayında gazlı içecekler yerine şekersiz ev yapımı şerbetlerin sağlık açısından faydasına dikkat çeken uzman isim, 7 çeşit karışımla yapılan kızamık şekeri şerbeti de tavsiye ediyor.
Osmanlı döneminde sarayda ve evlerde hazırlanan çeşit çeşit şerbet geleneği günümüzde de devam ediyor. 7 farklı lezzetten oluşan 'kızamık şekeri şerbetinin de özellikle Ramazan'da iftar sofralarında gazlı içecekler yerine tüketilmesi öneriliyor.
Kızamık şekerinin eritme işlemi ile başlayan karışım aşaması 7 bitkinin aynı anda kaynatılmasıyla şerbet hazır hale geliyor.
"Şerbette şeker kullanılmamalı"
Ramazan ayında asitli içecekler ya da hazır meyve suları yerine evde organik şerbet önerisinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Evde şerbet yapılmasını öneriyoruz, genelde de şerbet tercih ediliyor. Şerbeti yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor dersek, birincisi kesinlikle şerbetimizde şeker kullanmamamız gerekiyor. Kızamık şekeriyle tatlandırarak şerbetlerimizi yapabiliriz. Ya da evde doğal meyvelerimiz varsa bunları da tatlandırıcı olarak kullanabiliriz.
Şerbet yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalardan bir tanesi ise şerbeti dinlendirmek. Şerbet ne kadar dinlenirse o kadar özünü salacağı için hem daha vitamin açısından değerli hem de daha kıymetli oluyor. Şerbet yaparken de soğuk su ve sıcak su olarak iki tarz çeşit tercih edilebilir.
Kızamık şekeri sıcak suda eridiği için sıcak suyla yapılan şerbetleri hem özü hem tadı hem aroması açısından daha zengin olmaktadır. Sıcak suyla şerbet yaparken de önce şekerin eritilmesi gerekiyor. Şekeri eritmekle başlayıp daha sonrasında şerbet kıvamına getirip diğer malzemelerimizi ekleyelim. Bunun sebebi ise hem şeker özünü salar hem eritilir hem de rengini salması açısından ve tadı daha güzel olur şekerle başlamak" dedi.
"7 çeşit karışımdan kızamık şekeri şerbeti"
Kızamık şekeri şerbetinin evde hazırlama aşamasını anlatan Ayşen Çebiç, "İlk aşamada tencerede şekerimizi erittikten sonra suyumuzu ekleyip bir şerbet kıvamına getiriyoruz. Bunu eskiler kestirme olarak da bilir. Kestirmemizi yaparak başlayacağız şerbetimize. Kızamık şekerimizi eritip, şerbetimizi yaptıktan sonra diğer malzemelerimizi adım adım ekleyip güzel bir şerbet ortaya çıkıyor.
Gül kurusu kullandık, sakinleştirici özelliğe sahip olduğu için. Tarçın kullandık susuzluğu giderici özelliği vardır. Zencefil kullandık bu da bağışıklığı güçlendirip hastalıklara karşı koruduğu için.
Nar çiçeği kullandık C vitamini açısından zengin olduğu için. Karanfil ekledik, hem tat hem koku açısından çok güzel bir besin olduğu için. Şerbetlerimizde genelde kızamık şekeri kullanıyoruz. Normal şeker kullanılmasına çok karşıyım" şeklinde konuştu.