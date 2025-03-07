Kronik hastalara Ramazan önerileri

Her Ramazan ayında olduğu gibi kronik hastalığı olan pek çok vatandaş, oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiğini merak ediyor. Kronik hastalıklar kişiden kişiye hastalığın türü ve boyutuna göre farklılık gösterirken, bilinçli hareket etmek önem taşıyor. Acıbadem Sağlık Grubu’ndan 5 uzman, kronik hastalara özel ‘Sağlıklı Ramazan’ rehberi hazırladı.

KALP HASTALARI

Kalp hastalarının oruç tutmasını kişinin durumu ve hastalığının seyrine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Turfan, “İleri kalp yetmezliği, ciddi ritim bozuklukları ve tekrarlayan göğüs ağrıları olanlar, son 1,5 ayda kalp krizi geçirenler, aort kapak darlığı bulunanlar, sık idrar söktürücü ilaç kullananlar, kontrolsüz hipertansiyon ve düzenli ilaç kullanan hastaların oruç tutması hayati riske yol açabilir” dedi.

MİDE HASTALARI

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Atakan Yeşil, “Reflü ve gastrit olanlar hekime danışarak oruç tutabilir” değerlendirmesi yaptı. Özellikle reflü ve gastriti olanlar yemek yedikten en az iki saat sonra yatmasını öneren Yeşil, ülseri olan hastaların oruç tutamayacağını vurguladı.

BÖBREK HASTALARI

Ramazan’da sıvı alımına dikkat edilmesini isteyen Üroloji Uzmanı Dr. Bülent Özbilek, “Böbrek fonksiyonlarınızda sıkıntı yoksa hekim kontrolünde uygun önlemleri alarak oruç tutabilirsiniz. İlaç kullananlar doz ve kullanım şeklini mutlaka planlamalı. Dengeli şekilde 2 litre su içilmeli” dedi.

HİPERTANSİYON HASTALARI

İftarda ve sahurda tüketilen tuzlu ve yoğun tatlı yiyeceklerin hipertansiyon ataklarına yol açabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Hersek, hipertansiyon hastalarının doktora danışarak oruç tutması gerektiğini söyledi. Hersek, iftarda sindirimi kolay besinlerin tüketilmesini istedi.

DİYABET HASTALARI

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karataş ise, “İlerlememiş, komplikasyonsuz tip 2 diyabeti olanlar, sadece ilaç tedavisi alıp kan şekeri düzenli seyredenler doktorları uygun görürse oruç tutabilirler. Tip 1 diyabet hastaları, birden fazla insülin kullananlar, diyabet komplikasyonları belirgin ya da diyabetik sinir tutulumu ağır olanlar, evre 3 ve üzerinde kronik böbrek yetmezliği hastaları ile son 3 ayda kan şekeri düşme öyküsü olanların oruç tutmaları hayati riske neden olabilir” dedi.







