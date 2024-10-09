İsrail’e yeni dava gündemde

Terör devleti İsrail'in on yıllardır devam eden cezai dokunulmazlık algısı kırılmaya devam ediyor. Hollanda’daki savcılar, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yürüttüğü bir soruşturmaya müdahale ettikleri iddiasıyla üst düzey İsrail istihbarat yetkililerine karşı ceza davası açılması talebini değerlendiriyor. Geçen hafta çoğunluğu

Filistinli olan 20 kişilik bir grup, Hollanda savcılığından, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soruşturmasını engellemeye çalıştığı iddialarını incelemesini talep etti.

Grubun avukatlarına göre, suç duyurusu, The Guardian’ın, İsrail istihbaratının dokuz yıllık bir süre boyunca UCM başsavcılığını nasıl zayıflatmaya ve sindirmeye çalıştığını ortaya çıkaran haberinden yola çıkılarak yapıldı.