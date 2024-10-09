İsrail’e yeni dava gündemde

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Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) savcılarını takip ve tehdit eden İsrail yeni bir davayla karşı karşıya. Hollanda’da bir grup Filistinli, UCM soruşturmasına müdahale eden İsrail istihbarat yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme şikayeti ciddi bularak incelemeye aldı.
Terör devleti İsrail'in on yıllardır devam eden cezai dokunulmazlık algısı kırılmaya devam ediyor. Hollanda’daki savcılar, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yürüttüğü bir soruşturmaya müdahale ettikleri iddiasıyla üst düzey İsrail istihbarat yetkililerine karşı ceza davası açılması talebini değerlendiriyor. Geçen hafta çoğunluğu
Filistinli olan 20 kişilik bir grup, Hollanda savcılığından, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soruşturmasını engellemeye çalıştığı iddialarını incelemesini talep etti.
Grubun avukatlarına göre, suç duyurusu, The Guardian’ın, İsrail istihbaratının dokuz yıllık bir süre boyunca UCM başsavcılığını nasıl zayıflatmaya ve sindirmeye çalıştığını ortaya çıkaran haberinden yola çıkılarak yapıldı.
İsrail istihbaratı Mossad'ın, Han ve Fataou Bensouda da dahil olmak üzere çok sayıda UCM yetkilisinin iletişimini ele geçirdi, telefon görüşmelerini dinleyip, mesajları, e-postaları ve belgeleri ele geçirdiği belirtilmişti.
ADALET HAKKINI DOĞRUDAN İHLAL
ADALET HAKKINI DOĞRUDAN İHLAL
Hollanda, mahkemeyle yaptığı bir anlaşma uyarınca bu davayı açmaya hazırlanıyor. “
UCM’nin Lahey’deki ev sahibi devleti olan devlet personelinin güvenliğini ve emniyetini korumakla yükümlüdür ve her türlü müdahaleden uzak”
olmasını sağlamalıdır. “
20 kişilik grubun suçlamasında Hollanda makamlarının UCM’ye karşı yükümlülüklerini “
acil bir şekilde
” yerine getirmesi isteniyor. Şikayetçilerin avukatları, dilekçelerinde, “İs
rail’in soruşturmayı etkileme, sabote etme ve durdurma yönündeki çok sayıda girişiminin adalet hakkının doğrudan ihlalini oluşturduğunu
” savundu. İsrail’in UCM’ye karşı casusluğunun, Hollanda ceza yasalarını ihlal etmenin yanı sıra UCM’yi kuran anlaşma olan Roma Statüsü’nün 70. maddesi uyarınca adaletin uygulanmasına karşı suçları da içerebileceği belirtildi. Avukatlar, savcılara, Hollanda’da potansiyel olarak suç teşkil edebilecek eylemlere karıştıkları iddiasıyla İsrail güvenlik teşkilatının üst düzey yetkililerine yönelik davanın odaklandırılması çağrısında bulundu. Hollanda savcılığı sözcüsü, “Şikayet alındı ve incelenecek” dedi.
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