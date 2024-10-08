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TBMM'deki kapalı İsrail oturumu sona erdi

TBMM'deki kapalı İsrail oturumu sona erdi

20:328/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
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TBMM (Foto: Arşiv)
TBMM (Foto: Arşiv)

TBMM Genel Kurulu'nda kapalı gerçekleştirilen özel İsrail oturumu sona erdi. Yaklaşık beş saat süren oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 4 saat 50 dakika saat sürdü.

Bakanlar Fidan ve Güler milletvekillerini bilgilendirdi

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.



#İsrail Oturumu
#İsrail
#TBMM

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