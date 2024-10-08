TBMM'deki kapalı İsrail oturumu sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail'in saldırıları ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alınacağı oturum için toplandı. Oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. Kurtulmuş, Meclis'in milli güvenlik sorunu olarak gördüğü bu duruma karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladıktan sonra oturumun dair sunulan kapalı oturum önergesini oyladı. Konuşulanların 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalacağını oturumda Genel Kurul’a yakın odalar ve basın koridorundaki odalar kilitlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendirdi.