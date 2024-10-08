İsrail bedelini er ya da geç ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır” dedi. İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.”





KATLEDİLEN TÜM İNSANLIK

“Gazze'de, Filistin'de, bugünlerde Lübnan'da ölen sadece kadınlar, çocuklar, bebekler, masum siviller değil; aynı zamanda insanlıktır, insanlığa hizmet etmesi beklenen kurumlardır, uluslararası sistemdir. Tam 1 yıldır dünyanın gözü önünde, canlı yayında katledilen aslında tüm insanlıktır, insanlığın geleceğe dair tüm umutlarıdır.”





İŞGAL POLİTİKASI ARTIK SON BULMALI

“Katil İsrail hükûmetinin 7 Ekim'den bu yana katlettiği on binlerce insanı bugün hüzünle yâd ediyor; eşlerini, çocuklarını, ailelerini kaybeden yüreği yaralı Gazzeli, Filistinli, Lübnanlı kardeşlerime en kalbî taziyelerimi iletiyorum. İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır.”





BEDELİNİ ER YA DA GEÇ ÖDEYECEK

“Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, hâlen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir. Hitler nasıl insanlığın ortak ittifakıyla durdurulduysa Netanyahu ve cinayet şebekesi de aynı şekilde durdurulacaktır. Gazze soykırımının hesabının sorulmadığı bir dünya huzura kavuşamayacaktır. Türkiye olarak bedeli her ne olursa olsun İsrail hükümetinin karşısında durmaya, dünyayı da bu onurlu duruşa çağırmaya devam edeceğiz.”





SOYKIRIM VİDEOSU PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajıyla birlikte, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı. Videonun sonunda Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice “İsrail'in işlediği soykırım Filistinlileri öldürüyor. İsrail'in işlediği soykırım insanlığı öldürüyor” mesajına yer verildi.





Soykırım panosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hazırlanan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" anma panosunu ziyaret etti. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den etkinliğe ilişkin bilgi alan Erdoğan, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kız çocuğunun fotoğrafını panoya astı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti MYK üyeleri de eşlik etti.





Putin’e doğum günü telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti.”















