Ayhan Bora Kaplan ve 4 polis hakkındaki 'Rüşvet' davası ertelendi

"Evimizi kredi çekerek aldık. Mali analizin 16'ncı sayfasında adıma 2 tane taşıt bulunduğu kaydedilmiş. Mal beyanında bulunduğum; ama param yetmediği için alamadığım kooperatif, şüpheli bulunan şey. Toplamda da 1 milyon 743 bin lira yatırım hesabında bulunan param. Bütün mal beyanımız bu şekilde. Bunların tamamını topladığımızda da 7 milyona yakın bir miktar çıkıyor. 24 yıllık kamu görevlisi olan benim ve eşimin bütün mal varlığı bundan ibarettir. Bu durum, MASAK raporu tarafından, 'Mal varlığı edinmenin mali profile uygun olamayabileceği' ifadeleriyle şüpheli bulunmuştur. Meslek hayatım boyunca ne kendime ne aileme haksızlık etmedim, herhangi bir haksız menfaat sağlamadım"