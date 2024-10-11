Ayhan Bora Kaplan ve 4 polis hakkındaki 'Rüşvet' davası ertelendi

Ankara'da organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldığı iddia edilen dört polis, tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Mahkeme, sanıkların mal varlıklarına yönelik tedbir kararının sürmesine hükmetti. Duruşma ise 20 Aralık'a ertelendi.
İl Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp A., eski Ankara Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., Başkomiser Ercan K. ve polis memuru Serdar C.'nin hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı iddiasıyla temmuz ayında soruşturma başlattı.
Soruşturma sonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 4'ü polis 5 sanık hakkında 'Rüşvet' ve 'Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet' suçlarından iddianame düzenlenip, dava açıldı.
Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir kararının devamına hükmedip, bir sonraki celsede sanık Ayhan Bora Kaplan'ın hazır edilmesine karar verdi. Duruşma, 20 Aralık'a ertelendi.