Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi. Raporda, konutu terk etmeme adli kontrolü ve elektronik kelepçe kararı verilen Serdar Sertçelik'in, bunlara rağmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı, yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu aktarıldı.