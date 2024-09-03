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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı

Ankara'da, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' ile bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında içlerinde emniyet mensuplarının da bulunduğu 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada tutuklu 7 sanığın da tahliyesine karar verildi. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.

13:12 - 3/09/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 13:26 - 3/09/2024 الثلاثاء
DHA
Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışı adli kontrol kararı verildi.
Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışı adli kontrol kararı verildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin "gizli tanık" davasında son duruşma bugün görüldü.

7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının "M7" kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddialarından hareketle soruşturma aşamasında görev alan dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ndeki birtakım amirlere yönelik açılan "Gizli Tanık" davası dün Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Serdar Sertçelik'in Macaristandaki tutukluluk halinin sürmesi nedeniyle tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verdi.

Bu kararla dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışı adli kontrol kararı verildi.


Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Müfettiş raporu savcılıkta

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi. Raporda, konutu terk etmeme adli kontrolü ve elektronik kelepçe kararı verilen Serdar Sertçelik'in, bunlara rağmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı, yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu aktarıldı.


#Ayhan Bora Kaplan
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