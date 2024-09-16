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Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Tahliye yok

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 18'i tutuklu, 61 sanığın yargılandığı 'Ayhan Bora Kaplan' davasında ara karar açıklandı. 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

17:05 - 16/09/2024 Pazartesi
DHA
Dava 11 Ekim'e ertelendi.
Dava 11 Ekim'e ertelendi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde görülen davanın 17'nci celsesinde sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Avukat beyanlarının ardından savcılık mütalaası okundu.

Mütalaada, dosyanın, Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı 'gizli tanık' dava dosyası ile birleştirilmesi talebinin reddi istendi.

Ayrıca sanıklar Adnan Kaplan, Barış Kurt, Ayhan Bora Kaplan, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fethi Koyuncu, Hasan Aslantaş, Hasancan Saraçoğlu, Kanber Keskin, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Muhammed Kaplan, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Uğur Pekşen, Umutcan Yıldırım, Yusuf İzzet Savaş'ın üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli delil olmasından dolayı tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Serdar Sertçelik'in yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi.

Sanık avukatlarının HTS kayıtlarının yeniden incelenmesi konusunda bilirkişi raporu hazırlanması talebi kabul edilirken, sanık avukatlarının tevsii tahkikat talepleri ise reddedildi. Mahkeme heyeti esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya gönderilmesine hükmetti.

Tüm tahliye taleplerini reddederek sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticisi sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kasten öldürme', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.


Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Müfettiş raporu savcılıkta

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi. Raporda, konutu terk etmeme adli kontrolü ve elektronik kelepçe kararı verilen Serdar Sertçelik'in, bunlara rağmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı, yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu aktarıldı.



#Ayhan Bora Kaplan
#Soruşturma
#Mahkeme
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