Yenidoğan bebekleri para uğruna tedavi etmeyen, sağlıklı bebekleri bile yoğun bakıma alarak aileleri dolandıran Yenidoğan çetesini, makamında tehdit edilmesine rağmen adalete teslim eden Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Türk halkının gönlünde taht kurdu.

Soruşturmadan geri adım atmayan ve Yenidoğan Çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'e Türkiye'nin birçok kesiminden tebrik ve teşekkür mesajı yağıyor.

Son olarak minik öğrenciler savcı Engin'e çizdikleri resimlerle teşekkür etti. Engin, çocuklardan gelen sevgi dolu mektuplar ve çizimler ile adeta bir kahraman olarak onurlandırıldı.

Duygusal bir teşekkür mektubu yazan bir çocuk, "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. Seni çok seviyoruz, iyi ki varsın" diyerek minnettarlığını ifade etti.

Savcı Engin, sosyal medya hesabından paylaştığı mektuplar ve resimlerde, çocukların kendisini bir süper kahraman gibi resmetmesinin mutluluğunu dile getirdi.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'

Çocuklardan gelen bu anlamlı jestler karşısında duygularını paylaşan Engin, "Milletimizin geleceği olan çocuklarımızın kalbinde yer almak, en büyük onurdur. Sizler yaşayın ve değerlerimizi yaşatın. Vesile olan öğretmenlerimizin de ellerinden öpüyorum" dedi. Bu mesajı "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" cümlesiyle sonlandırdı.

İlk duruşma 18 Kasım'da

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan şüphelilere yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen şüphelilere yönelik iddianamede 22'si tutuklu 47 sanık bulunuyor. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası sanıklar 18 Kasım Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

Makamında tehdit edildi

Yenidoğan soruşturması sürdüğü sırada, kendisini müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin, savcıyı makamında tehdit etti, o anlar saniye saniye kayda alındı.

'Benimle resim çekileceksin'

Soruşturmayı kapatması için ailesini ölümle tehdit eden Zengin'in "Benimle bir resim çektireceksin, "misafirim geldi" diye sayfanda yayınlayacaksın" dediği de duyuluyordu.

Savcı fotoğrafı verdi

Tehdit olayına karışan 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ters kelepçe ile adliyeye getirildiğinde, fotoğraf kareleri içinde Cumhuriyet Savcısı Engin de yer aldı. Engin, Zengin ve diğer sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izledi.

Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı, "Müsteşar Kemal fotoğraf istiyordu, savcı en kralını çektirmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Savcı Yavuz Engin kimdir?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.











