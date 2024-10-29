Savcıyı başhemşire için tehdit etmiş

İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ tutuklularından Özel Birinci Hastanesi Başhemşiresi Tuğçe Toptemel’in üvey babası tutuklu Yavuz Çelik ifade verdi. Çelik ifadesinde, Mustafa Kemal Zengin’i 10-15 yıldır tanıdığını söyleyerek, “Kendisini eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıttı” dedi. Çelik, “Tuğçe, yaklaşık iki yıl önce Beylikdüzü’nde Özel Birinci Hastanesi’nde çocuk yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce içeriğini bilmediğim sağlık kuruluşlarıyla ilgili yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandı” dedi.





YARDIMCI OLMAK İSTERİM DEDİ

Zengin’le karşılaşmalarında kızının tutukluluğundan bahsettiğini dile getiren Çelik, “Kendisi bana ‘Kaç yıldır tanışıyoruz, yardımcı olmak isterim, sen Tuğçe’nin bilgilerini ve dosya numarasını ver’ dedi. Ben de verdim. Bu görüşmeden yaklaşık 10-15 gün sonra Zengin bize Tuğçe’nin dosyasını araştırdığını, yakın zamanda ek ifadesinin alınacağını ve serbest kalabileceğini söyledi. Ben de Tuğçe’nin avukatı ve sevgilisi Mustafa G.’yi çağırdım, durumu anlattım. Kendisi de bana buna anlam veremediğini, çünkü ek ifade vermek için itirafçı olması gerektiğini, zaten Tuğçe’nin bu dosyada en masum kişi olduğunu ve suçsuz olduğunu ek ifade gerektirecek bir durumun olmadığını

söyledi” dedi.





MUSTAFA KEMAL ZENGİN’DEN ŞİKAYETÇİYİZ

İfadesine devam eden Yavuz Çelik, “Zengin bize dosya hakkında avukatlar aracılığıyla bilgi aldığını söylemişti. Ancak internete düşen haberlerde ben ve abim Baki Çelik’in ismini kullanarak dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısı’nın bize esnaf tanımlaması dışarısına çıkarıp sanki bir “suç örgütü lideri” gibi anlattığını öğrendik. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mustafa Kemal Zengin’den şikayetçi ve davacıyım” ifadelerini kullandı.





Mustafa Kemal Zengin

SAVCI, HAKİM TANIDIKLARIM VAR

Tehdit soruşturmasında tutuklanan Yavuz Çelik’in abisi Baki Çelik ise ifadesinde, “Mustafa Kemal Zengin 2 buçuk ay kadar önce, kardeşim Yavuz Çelik ve bana emekli hakim ve savcı tanıdıkları olduğunu, avukatlık yaptıklarını işlerin de iyi olduğunu, emniyette gözaltında bulunan Tuğçe Toptemel dosyasını onlara verebileceğini söyledi. Fakat ben bu teklifi kabul etmedim, Tuğçe Toptemel’in erkek arkadaşı avukat olduğundan dosyayı kendisinin takip ettiğini söyledim. Ben savcının kim olduğunu bilmiyorum. Zengin’in Savcının odasında benim ismimi ne maksatla kullandığını, neden böyle bir yalan söylediğini bilmiyorum” dedi.





İLK DURUŞMA 18 KASIM’DA

12 bebeğin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle, aralarında doktor hemşire ve hastane sahiplerinin de bulunduğu, 22’si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmek, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik, ihmal suretiyle ölüme sebep olmak ve diğer suçlardan açılan davanın ilk duruşması 18 Kasım günü yapılacak.





350 ŞİKAYET YAPILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianame kapsamında, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, sanıklar hakkındaki şikayetler de sürüyor. İddianamede adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybedenler, soruşturmayı yürüterek fezleke hazırlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetlerini dile getiriyor. Şu ana kadar 100'ü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) olmak üzere toplam 350 şikayet yapıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinin bulunmadığı bazı şikayetleri ilgili adliyelere yolladı.















