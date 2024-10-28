KKTC’de ‘Yenidoğan’ paniği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde bulunan altı bebek entübe edilirken bir bebek de hayatını kaybetti. Hastane önünde toplanarak yönetime tepki gösteren acılı aileler bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti. Yaşanan olayın ardından KKTC Sağlık Bakanlığı hastane ile ilgili inceleme başlatırken, dört sağlık çalışanı da gözaltına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.