KKTC’de ‘Yenidoğan’ paniği

Bebekleri yoğun bakıma yatırıp aileler ve devleti soyan, bu süreçte bazı bebeklerin de ölümüne neden olan “Yenidoğan Çetesi”nin korkusu KKTC’ye ulaştı.
Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 7 bebekten birinin ölmesi, 6’sının da entübe edilmesi üzerine bebeklerin aileleri hastane önünde toplanıp eylem yaptı. Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti. KKTC Sağlık Bakanlığı, hastaneyle ilgili inceleme başlattı. Yargıya taşınan olayla ilgili Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde görevli 4 kişi gözaltına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar soruşturmanın takipçisi olacağını, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.