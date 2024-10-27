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KKTC'de yenidoğan faciası: Mama yerine tıbbi alkol verilen bebeklerden biri öldü

KKTC'de yenidoğan faciası: Mama yerine tıbbi alkol verilen bebeklerden biri öldü

23:2727/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
AA
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KKTC'de bir bebeğin öldüğü, altı bebeğin entübe edildiği hastane hakkında inceleme başlatıldı.
KKTC'de bir bebeğin öldüğü, altı bebeğin entübe edildiği hastane hakkında inceleme başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde bulunan altı bebek entübe edilirken bir bebek de hayatını kaybetti. Hastane önünde toplanarak yönetime tepki gösteren acılı aileler bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti. Yaşanan olayın ardından KKTC Sağlık Bakanlığı hastane ile ilgili inceleme başlatırken, dört sağlık çalışanı da gözaltına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük
Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi
, sağlık durumları kritik olan 6 bebek
entübe
edildi.

"Bebeklere mama yerine tıbbi alkol verdiler"

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi.

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı.

Polis, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan 4 görevliyi gözaltına aldı.

Ersin Tatar: Soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağım

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "
Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
" ifadesini kullandı.

"Sorumlular cezalandırılacak"

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.

Dinçyürek, sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi.



#Yenidoğan
#Yoğun Bakım
#KKTC
#Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
#Bebek

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