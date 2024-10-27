KKTC'de yenidoğan faciası: Mama yerine tıbbi alkol verilen bebeklerden biri öldü

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, diğer etkilenen bebeklerin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "

Tatar, süreç ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve polisin gerekli çalışmaları yürüteceğini vurgulayarak, "

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.