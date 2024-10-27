KKTC'de yenidoğan faciası: Mama yerine tıbbi alkol verilen bebeklerden biri öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde bulunan altı bebek entübe edilirken bir bebek de hayatını kaybetti. Hastane önünde toplanarak yönetime tepki gösteren acılı aileler bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti. Yaşanan olayın ardından KKTC Sağlık Bakanlığı hastane ile ilgili inceleme başlatırken, dört sağlık çalışanı da gözaltına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.
"Bebeklere mama yerine tıbbi alkol verdiler"
Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi.
Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.
Sağlık Bakanlığı, hastane ile ilgili inceleme başlattı.
Polis, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan 4 görevliyi gözaltına aldı.
Ersin Tatar: Soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağım
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.
"Sorumlular cezalandırılacak"
KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de yaptığı açıklamada, olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.
Dinçyürek, sürecin yargıya intikal ettiğini ve şeffaf şekilde yürütüleceğini söyledi.