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Ünlü oyuncu motosikletli sürücüye çarptı: Yaralı gencin başından bir an ayrılmadı

Ünlü oyuncu motosikletli sürücüye çarptı: Yaralı gencin başından bir an ayrılmadı

10:38, 27/10/2026, Salı
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Ünlü oyuncu motosikletli sürücüye çarptı: Yaralı gencin başından bir an ayrılmadı
Furkan Kızılay, hemen aracından inerek motosikletlinin yardımına koştu.

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay, Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazanın hemen ardından aracından inen Kızılay, yaralı sürücünün yanına koşarak sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İstanbul'daki yoğun yaşamını geride bırakıp eşiyle birlikte Sakarya'nın Sapanca ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Furkan Kızılay, otomobiliyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI

Kazanın ardından soğukkanlılığını koruyan Furkan Kızılay, hemen aracından inerek motosikletlinin yardımına koştu.

Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Kızılay,
"İyi misin?, korkma, merak etme"
 diyerek genci sakinleştirmeye çalıştı ve sağlık ekipleri gelene kadar yanından ayrılmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk kontrollerin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Başlıklar :furkan kızılayçocuklar duymasınhavuçsakaryasapancatrafik kazası
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