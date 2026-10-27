Ünlü oyuncu motosikletli sürücüye çarptı: Yaralı gencin başından bir an ayrılmadı
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay, Sakarya'da otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazanın hemen ardından aracından inen Kızılay, yaralı sürücünün yanına koşarak sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
İstanbul'daki yoğun yaşamını geride bırakıp eşiyle birlikte Sakarya'nın Sapanca ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Furkan Kızılay, otomobiliyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İLK MÜDAHALEYİ KENDİSİ YAPTI
Kazanın ardından soğukkanlılığını koruyan Furkan Kızılay, hemen aracından inerek motosikletlinin yardımına koştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk kontrollerin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.