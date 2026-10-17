Kestane toplamak için gitmişti: Ormanda cansız bedeni bulundu

Erenler ilçesinden sabah saatlerinde kestane toplamak için Sapanca'nın Muradiye Mahallesi'ne gelen 66 yaşındaki Durmuş Duran, Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alana girdi. İki kardeşini araçta bırakarak ormanın derinliklerine ilerleyen Duran'dan bir daha haber alınamadı.

KARDESLERİ ULAŞAMAYINCA 112'DEN YARDIM İSTEDİ

Bir süre Duran'a ulaşmaya çalışan ancak başarılı olamayan kardeşleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin engebeli arazide yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ EĞİMLİ ARAZİDEN ÇIKARILDI

Eğimli ve zorlu arazide yapılan incelemelerin ardından Durmuş Duran'ın cenazesi AFAD ekipleri tarafından güçlükle bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Duran'ın kesin ölüm nedeni araştırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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