Kızını boğup cesedini kömürlüğe saklayan baba, cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu

Olayla ilgili polis ekiplerinin şüpheli olarak aradığı Adara’nın babası Ömer Faruk Arslan, Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, eşi M.A.'nın, olaydan yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ömer Faruk Arslan'ın da eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi.