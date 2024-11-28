Yenidoğan duruşmasında pişkinlik: Gülüp durdular

"Benimle konuşmalarında kabul etmemişti. Sonra nasıl kabul etti, bilmiyorum. Ben ödemeyle ilgili sonraki konuşmada, muhasebenin bana ilettiğini ona ilettim. Büyük ihtimal muhasebe ona ulaşmamıştır, beni aramıştır. İlk görüşmeyi ben yaptığım için ödemeyle ilgili beni muhasebeden biri arıyordu. Bunun sebebini bilmiyorum.

Gıyasettin'in bebekleri nasıl, nereden getirdiğini bilmiyordum. Gıyasettin benimle konuştuğunu söyledi. Anlaşmayı benimle yapıp yapmadığıyla ilgili bir şey söyledi mi hatırlamıyorum."