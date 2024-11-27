Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran ifade: WhatsApp grubundan bize hasta gönderiyorlardı

Birinci Hastanesi'nde sekreterlik yapan tutuksuz sanık Gözde Kul Yadigar savunmasında, “Benim çocuklarım vardı ve bu yüzden çalışmak zorundaydım. Başvuru yaptım evime yakın hastanelere.

Birinci Hastanesi

kabul etti. Başladığımda eski sekreter bana sadece 2 gün işi gösterdi. Yenidoğan biriminin işletme olduğunu bütün hastane konuşuyordu. Buradakiler tam anlamıyla o süreci anlatmıyor. Bir

whatsapp grubu

olduğunu öğrendim. Cansu Hanım'a ‘beni ekler misiniz?' dedim. Süreç şöyle ilerliyor; sadece

112 sistemi

değil özel ambulans var. Özel hastanelerden hasta alıyorlardı. Hasta bilgilerini atıyorlardı o gruba ve hasta gelecek diyorlardı. Epikrizleri doktor

Şeyhmus Çelik