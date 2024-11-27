Sanık hemşireden mahkeme başkanını sinirlendiren cevap: 'Bu hastaneleri nasıl böyle yönettiniz' diyerek tepki gösterdi

Çelik savunmasının devamında, "Hayatımda hiçbir örgüte üye olmadım, bir örgütün de emrini yerine getirmedim. Ben mesai saatlerinde yerimde bulundum. Her sabah yoğun bakıma giderek, yapılması gereken notları aldırır sorumlu hemşire notları sisteme yükleyerek doktor karşısına çıkıp kaşeletir. E- imza hastaneden sekretere gönderilirken kullanılır.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan, ben hiçbir yeri dolandırmak için aykırı bir şey yapmadım.