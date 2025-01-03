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Yenidoğan çetesine yönelik operasyonda ikinci dalga: 18 şüpheliye fezleke

Yenidoğan çetesine yönelik operasyonda ikinci dalga: 18 şüpheliye fezleke

17:253/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
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Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin için 2 ila 4 yıl hapis cezası talep edildi.
Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin için 2 ila 4 yıl hapis cezası talep edildi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları öne sürülen 18 şüpheli hakkında yeni bir fezleke düzenlendi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep oldukları iddia edilen 18 şüpheli hakkında yeni fezleke düzenlendi.


Hazırlanan fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden
Mustafa Kemal Zengin
hakkında ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcıya tehdit soruşturması devam ediyor


Fezlekede savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de kaydedildi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.


Diğer 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.


11 kişi tutuklanmıştı


Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edilmişti.


İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.


14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.


#yenidoğan
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