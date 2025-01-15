Yenidoğan davasının sanıkları tutuklu kalacaklar

Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme ikinci ara kararını açıkladı. Mahkeme, 26 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Şubat’a ertelendi.
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 26’sı tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 2'nci celsesinin görülmesine devam edildi.
Duruşmada sanık avukatlarının talepleri dinlendi. Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı dava dosyasını inceleyemediği için duruşmanın ertelenmesini istedi. Mahkeme heyeti başkanı, bu talebin ara kararda değerlen-dirileceğini söyleyince tartışma yaşandı. Sanık avukatı, mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarıldı.
MAHKEMEYİ TEHDİT ETTİ
Söz alan örgüt lideri sanık Fırat Sarı mahkeme heyetine pişkin sözlerde bulundu. Sarı, “Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz. Hakkımızda iddianamede yanlış algılar var” dedi.
18 ŞUBATA ERTELENDİ
Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının "reddihakim" talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.
Komisyon mağdur ailelerle görüşecek
- Meclis Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu İstanbul’a giderek mağdur ailelerle bir araya gelecek. Komisyon Başkanı İshak Şan, bugün ve yarın İstanbul'da bulunacaklarını söyledi. Şan, “Mağdur ailelerle bir araya geleceğiz. Devamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi ve komuta kontrol merkezinde incelemelerde bulunacağız” dedi.