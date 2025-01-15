Yenidoğan davasının sanıkları tutuklu kalacaklar

Meclis Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu İstanbul’a giderek mağdur ailelerle bir araya gelecek. Komisyon Başkanı İshak Şan, bugün ve yarın İstanbul'da bulunacaklarını söyledi. Şan, “Mağdur ailelerle bir araya geleceğiz. Devamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi ve komuta kontrol merkezinde incelemelerde bulunacağız” dedi.