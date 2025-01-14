Fırat Sarı'dan pes dedirten savunma: Salonda bebek katili göremiyorum

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sağladığı öne sürülen sanık Doktor İlker Gönen'in avukatı, soruşturma savcısı Yavuz Engin'in sosyal medya hesabından, duruşma savcısı Kadir Kocakaya ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştığını belirtip, duruşma savcısının dosyadan el çektirilmesi ve reddi hâkim talebinde bulundu.

TUTUKLULUKLARI DEVAM ETSİN

Esenler Güney Hastanesi'nin Mesul Müdürü Doktor Ali Dirik’in avukatı da “Bu aceleyi anlamıyoruz. Adil yargılama hakkımızı kullanamıyoruz. Tanık dinletme olmasını istemiyoruz. Duruşmanın ertelenmesini istiyoruz” diye konuştu. Reddi hâkim talebi reddedildi. Sanık avukatları, reddi hâkim talebinin reddine itiraz edeceklerini ve karara bağlanana kadar duruşmanın sürdürülemeyeceğini savundu. Mahkeme heyeti, itirazı kabul etti. Talebi 23. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

MEDYAYI DA SUÇLADI

Fırat Sarı, pes dedirten savunmalarda bulundu. Sarı, “Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı göremiyorum. Ben örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum ama bu insanların hiçbiri beni örgüt yöneticisi olarak görmüyor” dedi. Medyayı da suçlayan Sarı, haberlerin gerçek dışı olduğunu ve kanıta dayanmadığını iddia ederek, “Medyanın tavrı hukuksuz bir tavırdır. Ortaya sunulan şeyler haber bile değildir. Birtakım uydurmalar, kurgular. Benim neredeyse bir uzaylılara hizmet etmediğim kaldı. Canilik, vampirlik, insanlık dışılık her şey söyleniyor. Toplumsal olarak ben öldüm. Biz bebek katiliyiz. Biz en iğrenç varlığız. Biz bu hale geldik” diye konuştu. Yenidoğan yoğun bakım hastalarında Türkiye ortalamasının çok altında ölüm oranlarına sahip olduğunu belirten Sarı, yanlış bir şey yapmadığını düşünerek tahliyesini talep etti.

Duruşma, bugün sanık avukatlarının savunması ile devam edilmek üzere saat 10.30’a ertelendi.

Hiçbir örgüt içerisinde bulunmadık

Tutuklu sanık Doktor İlker Gönen, “Ben dahil burada bulunan sanıklardan hepsi mesleki sebeplerden görüşmüş olup örgüt söz konusu değildir. Hiçbir örgüt içerisinde bulunmadık. Dursun Eryılmaz iş için Fırat Sarı'yla görüşmüş, diğerleri de birbirleriyle iş için ya da farklı sebeplerle görüşmüş. Ben burada bulunan kimseyle hiçbir şekilde görüşmedim” diye konuştu. Tutuklu sanıklardan doktor Mehmet Gürül, hastane genel müdürü Murat Mantuş, doktor Şeyhmus Çelik, Başhekim Ali Dirik, hemşire Tuğçe Toptemel, hemşire Sümeyye Taşçı, hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Hakan Doğukan Taşçı, hemşire Çağla Durmuş, hemşire Cansu Akyıldırım, ambulans şoförü Fehmi Alperen savunmalarında suçsuz olduklarını ve tutuksuz yargılanmak istediklerini söyledi.











